В Ростове дорожники устранили травмоопасную яму на проспекте Нагибина

В Ростове залатали опасную яму на Нагибина. Фото: городская администрация
В донской столице дорожные рабочие залатали яму, образовавшуюся на проспекте Михаила Нагибина. Городские власти дали команду в кратчайшие сроки вернуть травмоопасному участку дороги приемлемый вид.
Напомним, что ранее в этом месте из-за выбоины произошло ДТП. Один из автомобилей резко остановился с проколотым колесом после попадания в яму, а сзади в него врезалась не успевшая затормозить машина. Пассажирка заднего авто при ударе получила травму головы, так рассказали очевидцы.
Причиной возникновения множества ям на дорогах власти назвали большое количество осадков и резкие перепады температур.
- Вода, попадающая в трещины асфальта, замерзая разрушает покрытие, под тяжестью автотранспорта образуются выбоины. Использование литого асфальтобетона является временной мерой и позволяет оперативно бороться с ямами и поддерживать дорогу в удовлетворительном состоянии, - рассказали в мэрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове некачественный ямочный ремонт возмутил местных жителей.
"Это новые нанотехнологии?"
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.