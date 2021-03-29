В Ростове дорожники устранили травмоопасную яму на проспекте Нагибина

В Ростове залатали опасную яму на Нагибина. Фото: городская администрация

В донской столице дорожные рабочие залатали яму, образовавшуюся на проспекте Михаила Нагибина. Городские власти дали команду в кратчайшие сроки вернуть травмоопасному участку дороги приемлемый вид.

Напомним, что ранее в этом месте из-за выбоины произошло ДТП. Один из автомобилей резко остановился с проколотым колесом после попадания в яму, а сзади в него врезалась не успевшая затормозить машина. Пассажирка заднего авто при ударе получила травму головы, так рассказали очевидцы.

Причиной возникновения множества ям на дорогах власти назвали большое количество осадков и резкие перепады температур.

- Вода, попадающая в трещины асфальта, замерзая разрушает покрытие, под тяжестью автотранспорта образуются выбоины. Использование литого асфальтобетона является временной мерой и позволяет оперативно бороться с ямами и поддерживать дорогу в удовлетворительном состоянии, - рассказали в мэрии.

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