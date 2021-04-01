Бывший архитектор Ростова Роман Илюгин вместе с Бастой записал трек о своем уголовном деле

Вакуленко и Илюгин. Фото: соц. сети

Бывший главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин записал трек, который опубликовала в своем обновленным альбоме донская группа Каста. Песню он исполняет вместе с известными реп-артистами - Бастой и Рем-Диггой из Гуково. В тексте он говорит о несправедливости судебного процесса, с которым ему пришлось столкнуться.

Илюгин начинает читать сразу после Василия Вакуленко. Он сразу обращается к тому, кто, по его мнению, хочет его посадить.

- Я тот слизняк, кого ты выбрал для публичной порки... Я невиновен и оправдан решением судьи, знаешь сам, что невиновен я, но хочешь посадить, - читает Илюгин.

Экс-архитектор взял себе необычный псевдоним - Белый Будда. Участники группы Касты, которые и опубликовали альбом, назвали Илюгина своим другом. Музыканты считают, что он обратился к репу, чтобы рассказать о, по его мнению, несправедливости судебного процесса, повисшего над ним.

Напомним, Романа Илюгина задержали еще зимой 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство жилого дома, однако застройщик в том месте возвел нежилое, коммерческое здание. Его на полгода отправили в СИЗО, затем - под на домашний арест. В 2020 году суд оправдал Илюгина, но дело не закрыли, расследование продолжается по сей день.

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