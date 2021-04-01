«Мы уже гостили в Бирмингеме»: «Спартак» пошутил над превью «Ростова» в духе «Острых козырьков»

"Ростов" встретится со "Спартаком" 4 апреля. Фото: ФК "Ростов".

1 апреля «Ростов» выпустил превью ожидаемого матча со «Спартаком». Видео отсылает к популярному британскому сериалу «Острые козырьки». «Красно-белые» тут же подшутили над соперниками в соцсетях.

На кадрах футболисты и тренер нарядились как бандиты из сериала. В элегантных костюмах и кепи они собираются на матч. Напомним, действие фильма разворачивается в Бермингеме. Этот момент в шуточной форме «обыграли» спартаковцы.

«Спартак» вспомнил о том, как в 1983 году обыграл «Астон Виллу» в Биргмингеме. Счет тогда составил 2:1. Кадры с того победного матча москвичи и опубликовали на странице в соцсетях.

— Однажды мы уже гостили в Бирмингеме, — подписали москвичи видео.

Напомним, «Спартак» и «Ростов» встретятся 4 апреля в 19.00 на «Ростов Арене». Ранее «КП-Ростов» сделал прогноз на предстоящий матч. Кроме того, мы вспомнили самые громкие игры между командами.

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