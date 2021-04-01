Острые козырьки: банда Валерия Карпина сняла стильный ролик перед матчем против "Спартака"

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 1 апреля, пресс-служба футбольного клуба "Ростов" опубликовала ролик с участием молодых игроков команды. Вместе с ними и главный тренер Валерий Карпин. Все одеты в стильные костюмы середины прошлого века, а на фоне играет брутальная музыка. Видео вышло в преддверии долгожданного домашнего матча против "Спартака".

Ролик стал продолжение масштабного перфоманса. На игру прошлого круга против "красно-белых" южане прибыли в образе спортивных джентльменов. На них были красивые костюмы, как в популярном фильме режиссера Гая Ричи. Тогдашняя победа стала хорошим дополнением к яркому появлению ростовчан на стадионе.

В видео снялись молодые игроки клуба: Алмквист, Али Соу, Гигович, Махатадзе и Поярков. Ролик вызвал больший отклик в социальных сетях. Болельщики надеются, что 4 апреля на "Ростов-Арене" хозяева сыграют также красиво, как выглядят на ролике.

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