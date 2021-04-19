В городе отменять все развлекательные мероприятия и приспустят флаги Фото: сайт администрации Новочеркасска

20 апреля в Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам. Планируют отменить все развлекательные мероприятия, приспустят флаги. Также в местных школах проведут профилактические беседы. Об этом стало известно сегодня, 19 апреля.

- После страшной трагедии необходимо провести профилактическую работу в школах, побеседовать с родителями. Ночью дети должны находиться дома, у них не должно быть доступа к автомобилю, оружию и алкоголю, - подчеркнул глава администрации Юрий Лысенко.

Он также сообщил, что родителям детей окажут психологическую поддержку и помощь в организации похорон.

Авария произошла рано утром 18 апреля. Около 4:30 две девочки и четверо юношей на Hyundai Solaris врезались в дерево. Пятеро детей умерли, одного пострадавшего увезли в реанимацию. Сейчас он находится под надзором медиков.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи уже назначили шесть медицинских экспертиз, а также автотехническую проверку.