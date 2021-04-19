В Новочеркасске после ДТП с погибшими подростками назначили судебные экспертизы

Уголовное дело возбудили еще вчера Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске после ДТП, в котором погибли подростки, назначили судебные экспертизы. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

- Должны провести шесть медицинских и одну автотехническую экспертизы. Также сейчас уточняются все обстоятельства трагедии, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что авария произошла рано утром 18 апреля на улице Машиностроительной. Две девочки и четыре мальчика, которым было от 13 до 14 лет, на Hyundai Solaris врезались в дерево. Пятеро детей умерли, еще одного юношу увезли в реанимацию, сейчас медики борются за его жизнь. По предварительной информации, до ДТП неизвестный купил молодым людям 6 литров алкоголя.

Уголовное дело по факту произошедшего полицейские возбудили еще вчера. После этого к расследованию подключились прокуратура и Следком.