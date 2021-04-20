Жителей Ростовской области попросили не обучать подростков вождению

Александр Мухин призвал контролировать досуг подростков Фото: видео отдела пропаганды УГИБДД

После серьезной аварии с пятью погибшими подростками к жителям Дона обратился начальник отдела пропаганды УГИБДД по региону Александр Мухин. Он попросил не показывать и не объяснять детям, как управлять автомобилем. Такие навыки могут привести к трагическим последствиям.

- Госавтоинспекция призывает родителей не обучать несовершеннолетних основам управления транспортными средствами. Во-первых, это запрещено правилами дорожного движения. Во-вторых, это всегда будет высокий риск, а для детей - соблазн втайне от родителей использовать транспорт. Такие передвижения зачастую заканчиваются ДТП с серьезными и тяжелыми последствиями. Нельзя оставлять в свободном доступе ключи от машины, - подчеркнул начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.

Также он добавил, что взрослые должны контролировать досуг подростков и всегда знать, где и с кем они находятся.

Это обращение в автоинспекции записали по следам страшного ДТП, которое случилось 18 апреля. Две девочки и четыре мальчика, которым было от 13 до 14 лет, на Hyundai Solaris врезались в дерево. Пятеро пострадавших умерли на месте, еще одного юношу увезли в реанимацию. Сегодня, 20 апреля, в Новочеркасске объявили день траура. Также состоится прощание с погибшими.