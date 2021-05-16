В Ростове на два месяца закроют движение по нескольким улицам

Неудобства связаны со строительными работами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на два месяца ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Как сообщили в администрации города, ограничения будут действовать с 31 мая по 1 июля. Неудобства связаны со строительными работами.

Так проехать на автомобиле нельзя будет по улице 8-го Марта на отрезке пути от дома №7 до переулка Долевого. Также движение ограничат на улице Федора Зявкина на участке от Долевого до Павленко. Кроме того, перекроют и улицу Павленко до переулка Коломенского.

Власти пояснили, что там будет идти строительство газопровода, который обеспечит голубым топливом многоквартирные дома.

Напомним, накануне вечером на проспекте Стачки прямо во время движения загорелся пассажирский автобус. Водитель успел быстро выпустить всех людей из салона, но от машины ничего не осталось.

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