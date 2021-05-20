В Ростовской области пострадавшие предприниматели заявили о готовности к забастовкам

Ряд донских рынков оцепили еще в конце апреля Фото: Александр РОГОЗА

Пострадавшие предприниматели, которые торговали на аксайских рынках, сообщили, что готовы устроить пикеты и даже начать голодовку. Такие заявления появились в специальных чатах, которые создали для обсуждения сложившейся ситуации.

Ряд донских рынков оцепили еще в конце апреля. Территории тогда начали перекрывать в том числе из-за расследования уголовного дела главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

После этого власти Ростова предложили предпринимателям около 9 тысяч новых торговых мест, но многих не устроили предложенные варианты - часть бизнесменов утверждали, что их прилавки были более оборудованными, потому что за годы работы они вложили в них немало времени и денег.

Однако такое мнение было не у всех, и люди были рады получить хотя бы какую-то возможность продолжить свою деятельность. Для них подготовили территорию около старого аэропорта, также людей пригласили на «Верхний Темерник».

Также с торговцами сейчас работают специальные антикризисные группы и юристы, которые проводят консультации. Кроме того, власти объявили о предоставлении льготных займов. Ранее происходящее на закрытых рынках впервые прокомментировали и в прокуратуре области.