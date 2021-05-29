«Чувственность и сладость»: после провала на «Мисс Вселенной» Алина Санько рассказала о своем «райском наслаждении»

Алина Санько обожает сирень. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

Модель из Азова Ростовской области, завоевавшая в 2019 году титул «Мисс Россия», но не сумевшая покорить жюри на состязании «Мисс Вселенная», рассказала фолловерам, что делает ее счастливой.

По словам 22-летней Алины Санько, она обожает весну, ее запахи и краски. Так, майские пейзажи девушка сравнивает с «райским наслаждением». Восторженный пост о весне красавица опубликовала в своем «Инстаграме».

- Для меня просто райское наслаждение лицезреть неописуемую весеннюю красоту природы! Моя любимая сирень сейчас украшает улицы солнечной Москвы, - пишет Алина Санько.

Также она призналась, что останавливается почти у каждого деревца, чтобы вкусить «блаженный аромат весны, наполненный спокойствием и волшебством».

- Это - романтика, это - нежность, это -чувственность, это - сладость, это – любовь, - рассказала девушка.

Пост собрал несколько сотен лайков и комментариев. Все высказывания пользователей сводились к том, что Алина красивая и потрясающая.

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