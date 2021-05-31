Василий Голубев принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму

Губернатор отдал свой голос на счетном участке Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев принял участие в предварительном партийном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, сообщает сайт донского правительства.

Глава региона отдал свой голос на счетном участке. Он поставил отметки в бюллетенях по партийному списку и по одномандатному избирательному округу.

К этому моменту предварительное выборы уже завершились. Их проводили с 24 мая во всех регионах страны. Избиратели могли поддержать своих кандидатов в онлайн-режиме или на счетных участках.

Известно, что проголосовали также председатель ростовской гордумы Зинаида Неярохина, глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко и спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.