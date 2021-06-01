Не для слабонервных: появились фото страшного ДТП с тремя погибшими

Последствия ДТП.

Сегодня, 1 июня, на трассе в Ростовской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествии, в котором одновременно погибли сразу три человека. Все они находились в салоне отечественного авто, превратившегося в груду металлолома. Другому участнику аварии за рулем иномарки, судя по фотографиям, повезло больше.

По официальным данным, все случилось в 7:30 на трассе М-4 Дон. Водитель за рулем "Форд" ехал по дороге в Аксайском районе. В какой-то момент, вероятно, он решил пойти на обгон и выехал на встречку, не обратив внимания, что в противоположную сторону на скорости двигалась "Лада".

"Форд", последствия ДТП.

Мужчина в последнюю секунду попытался уйти от столкновения, вывернул руль в сторону, но не успел. Мокрый асфальт и скорость сделали свое дело. Удар пришелся в боковую часть иномарки, на стыке передних и задних дверей образовалась огромная вмятина.

"Лада" не подлежит восстановлению.

Отечественному авто повезло меньше: от удара двигатель зашел в салон, "повело" геометрию машины. Кроме того, по инерции ее вынесло на обочину, где она уперлась в ограждение. Люди, находившиеся в "Ладе" скончались от полученных травм.

На данный момент сотрудники ГИБДД до сих пор работают на месте аварии. Инспекторам необходимо выяснить все детали случившегося. Трагедии могла поспособствовать непогода, обрушивавшаяся на Ростовскую область. Накануне в региональном МЧС предупреждали о проливных дождях с грозами и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.

"Лада" уперлась в пластиковое ограждение.

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