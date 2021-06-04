В Ростовской области запустят универсальную программу льготного ипотечного кредитования

Опыт систематизации мер поддержки ипотечных заёмщиков к осени планируют распространить на всю страну. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Универсальная льготная ипотечная программа будет запущена в Ростовской области. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Василий Голубев и генеральный директор Института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает стандартизацию программы государственной поддержки отдельных категорий граждан «Дисконт» с учетом Единого стандарта сопровождения льготных жилищных программ, разработанного институтом.

Так, госкомпания будет отвечать за централизованную проверку документов претендентов, вести единый электронный реестр участников региональной программы и выплачивать компенсации банкам из бюджета региона.

«ДОМ.РФ становится Единым оператором ипотечных программ в Ростовской области. Это пилотный проект, который направлен на повышение адресности мер господдержки для отдельных категорий граждан. В итоге ростовчане получат возможность взять кредит по ставке от 2% до 3,5%. Опыт, который мы получим в результате этого сотрудничества, будет перенесен на всю страну, к осени мы вместе с банком ВТБ планируем запустить общую платформу взаимодействия участников данного процесса, «единое окно». Цель у нас одна – систематизировать меры поддержки ипотечных заёмщиков», - рассказал Виталий Мутко.

Напомним, региональная льготная программа «Дисконт» предусматривает субсидирование ставки по ипотеке из бюджета области. При первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры в новостройке льготная ставка составит 4,6% годовых, если взнос 50%, льготная ставка составит 3,7%. В случае рождения ребенка можно получить дополнительную субсидию на погашение кредита.

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