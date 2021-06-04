Количество населения Ростовской области продолжает сокращаться

Тенденция к росту смертности, по прогнозам аналитиков, продолжится. Фото: сайт Законодательного Собрания Ростовской области.

Население Ростовской области с каждым годом сокращается. Регион может достичь максимальных значений смертности к концу 2021 года. Об этом заявили на заседании в формате круглого стола депутаты Законодательного Собрания региона.

За 2020 год в Ростовской области умерли более 64 тысяч человек, а родилось всего 36,5 тысячи. Причиной называют не пандемию, а то, что в репродуктивный возраст вошло самое малочисленное поколение дончан, рожденных в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Рождаемость продолжить снижаться и достигнет критически низкого уровня к концу 2020-х годов, - считают аналитики.

За круглым столом озвучили, что демографическая политика не может остановить процесс сокращения населения. «Для решения проблем демографии необходимо сместить акцент на социальную поддержку в привязке не к отдельному гражданину, а к семье из трех и более человек. По моему мнению, было принято ошибочное решение, когда начались выплаты при рождении первого ребенка. Эта мера не повышает рождаемость, потому что при рождении второго ребенка производится небольшая выплата. И не все семьи, которые получают выплату за первого ребенка, решаются потом на рождение второго», — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Сергей Косинов.

В качестве схемы материального стимулирования родителям предложили убрать выплату на перового ребенка и заменить ее выплатой до 1,5 миллиона рублей за рождение третьего и последующего ребенка.

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