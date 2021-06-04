Учителя Ростовской области стали опекунами краснокнижных филинов

Работники системы образования региона оформили опекунство над краснокнижными филинами и могут вместе с учениками посещать подопечных в ростовском зоопарке чаще. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Ростовской области.

У Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования действует договор о льготах на посещение зоопарка - со скидкой 30%. Так что учителя и ученики имеют возможность чаще наблюдать за филинами, которые, кстати, в древнегреческой мифологии символизировали познание и мудрость.

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