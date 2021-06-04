В Ростове-на-Дону за месяц отловили 46 безнадзорных животных

Отловленных собак и кошек прививают, стерилизуют и отпускают в прежнюю среду обитания. При желании ростовчане могут забрать такого питомца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46 бездомных животных отловили на улицах Ростова в мае сотрудники Центра безнадзорных животных. Отлов проводился в местах массового пребывания граждан, таких как сквер на пересечении улиц Береговой и Островского, Гребном канале, ЖК «Платовский». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В июне центр безнадзорных животных также организует отлов на улицах Ростова животных без владельцев. Пойманных зверей доставляют в учреждение для вакцинации, стерилизации и содержания. После их выпускают в прежние места обитания.

Ростовчанам напоминают: если беспокоят находящиеся около дома бродячие животные, за помощью можно обратиться в Центр безнадзорных животных на улице Портовой, 17/1, а также по телефону и электронной почте, указанным ниже, для составления заявки на отлов.

Также жители города, которые хотят завести питомца, могут забрать собаку или кошку из отловленных, которые находятся на содержании в Центре. Животных вакцинируют, стерилизуют и только потом передают новым хозяевам.

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АЛЛО!

Центр бездомных животных в Ростове находится на улице Портовой, 17/1. Оставить заявку на отлов можно по телефону 8(863) 238-25-25 или по электронной почте cbg-rostov2017@yandex.ru.