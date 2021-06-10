В Ростовской области не смогли спасти еще девять пациентов с COVID-19

Жертвами инфекции в регионе к этому моменту оказались уже 4 549 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, по состоянию на 10 июня, за сутки зарегистрировали еще девять смертельных случаев от COVID-19. Медики не смогли спасти пять женщин 66, 67, 84 и 89 лет, а также четверо мужчин 52, 56, 70, 73 лет. У них были хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Вчера сообщали об 11 скончавшихся. Таким образом, жертвами инфекции в регионе к этому моменту оказались уже 4 549 человек. Кроме того, за сутки заболели еще 156 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 774.

Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 207,43. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 486 612 человек, завершили вакцинацию 386 852.