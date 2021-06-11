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Происшествия11 июня 2021 11:57

Восемь летальных случаев с COVID-19 зарегистрировали на Дону

Умерли четыре женщины и четверо мужчин
Ангелина СКИБА
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Сейчас на лечении в больницах находятся 900 инфицированных пациентов

Сейчас на лечении в больницах находятся 900 инфицированных пациентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 11 июня, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще восемь летальных случаев с COVID-19. Речь идет о четырех женщинах 59, 70 и 74 лет, а также о четверых мужчинах 47, 69 и 84 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Об этом информируют власти региона.

Вчера сообщали о девяти скончавшихся. Всего с начала пандемии не смогли спасти уже 4 557 человек. Сейчас на лечении в больницах находятся 900 инфицированных пациентов, 12 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 95.

За 24 часа лаборатории проверили 9 704 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 207,49. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 493 194 человека, завершили вакцинацию 394 796. Всего в Ростовской области привили почти 24% взрослого населения.