«Яндекс. Няня» из Ростова подала заявление на развод после угроз супруга

В Ростове-на-Дону молодая мать устроилась на работу курьером по доставке еды Фото: соцсети

Ростовчанка Лада Королева, известная жителям Дона как «Яндекс.Няня», подала заявление на развод после угроз супруга. Информация об этом появилась в соцсетях.

Девушка рассказала своим подписчикам, что муж якобы отобрал у нее ключи и пытался попасть в квартиру. Однако, по ее словам, у него не получилось ворваться в дом только из-за того, что дверь была закрыта на дополнительный засов.

Лада Королева также пожаловалась, что до этого супруг угрожал убить ее и детей. Ростовчанка написала заявление, поэтому, предполагается, что сейчас детали происшествия выясняет полиция.

Девушка стала суперзвездой Интернета весной 2019 года, когда начала разносить еду вместе с 9-месячной дочкой. Тогда муж Лады был в армии, и 18-летняя мама решила взять подработку во время прогулок с малышкой.

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