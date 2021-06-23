Шесть жителей Ростовской области умерли от коронавируса к утру 23 июня

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области оказались 4625 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 23 июня, в Ростовской области за сутки умерли еще 6 пациентов с коронавирусом. Это три женщины в возрасте 30, 69, 83 лет, а также трое мужчин 72, 73 и 75 лет. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

- У пациентов были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали уже 4625 человек, - говорится в сообщении.

В стационарах сейчас лечат 1154 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девять человек, на неинвазивной ИВЛ – 132. Чтобы снизить уровень заболеваемости в региона власти планируют ввести в кафе и ресторанах «зоны свободные от COVID-19».

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