Бдительный ростовчанин поймал с поличным «серых мусорщиков»

Мусорную площадки захламляли с гузовика Фото: соцсети

В Ростове бдительный горожанин поймал с поличным двоих «серых мусорщиков». Он снял нарушителей на видео. Этот ролик на своей странице в Instagram опубликовал общественник Николай Ларин.

Судя по опубликованным кадрам, к уличной мусорке на грузовике подъехали двое мужчин. Один из них сразу же начал выбрасывать все, что было в кузове. При этом он старательно прикрывал лицо капюшоном от нежданного оператора. В какой-то момент на помощь товарищу выбежал водитель, и они вместе продолжили захламлять площадку.

- Люди, которые превращают Ростов в помойку - их можно увидеть и даже узнать. Качество видео хорошее. Если кто-то будет их нанимать, то знайте, что ваш мусор просто переместится на соседнюю контейнерную площадку, не более. Жители Октябрьского района передают привет этим двоим, - написал Николай Ларин.

В начале июня стало известно, что за складирование строительных отходов в Ростове составили 899 протоколов. Всего ростовчан оштрафовали на 6 млн рублей

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