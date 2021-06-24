В Ростовской области к утру 24 июня умерли еще 11 пациентов с COVID-19

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 4636 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 24 июня, за прошедшие сутки в Ростовской области умерли еще 11 пациентов с COVID-19. Это семь женщин 58, 62, 70, 72, 75, 93, 96 лет, а также четверо мужчин 31, 61, 63, 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, информируют власти.

Вчера сообщали о 6 скончавшихся. Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 4636 человек.

Лечение в стационарах сейчас получают 1209 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 144.

Ранее стало известно, что в регионе зафиксировали почти 50 случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском штаммах.