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Происшествия24 июня 2021 14:52

В Ростовской области от COVID-19 умер 31-летний мужчина

Это самый молодой пациент из умерших за сутки
Ангелина СКИБА
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Все за прошедшие 24 часа не смогли спасти еще 11 человек

Все за прошедшие 24 часа не смогли спасти еще 11 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 24 июня, власти сообщили о смерти 31-летнего мужчины с коронавирусом. Это самый молодой пациент из умерших за сутки. Всего скончались 11 человек, в основном это люди старше 60 лет. Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области.

- В регистре умерших еще 11 человек с COVID-19. Это семь женщин 58, 62, 70, 72, 75, 93, 96 лет, а также четверо мужчин 31, 61, 63, 83 лет. У них были хронические заболеваниями, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4636 человек. Лечение в стационарах сейчас 1209 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ - 144.

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