День молодежи в Ростове проведут без массовых сборов

Главную сцену парка не задействуют Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 июня в Ростове в честь Дня молодежи проведут тематические выставки, однако массового скопления людей на них не допустят. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- В парке «Левобережный» пройдет мероприятие в формате тематических выставок достижений молодежи. Они будут открыты для посетителей парка в с 9 до 21 часа. Также организуют добровольческие и патриотические экспозиции, выставки НКО и учебных заведений. Такой формат не предполагает массового скопления людей. Главную сцену парка не задействуют, - сообщили власти.

Такие меры решили принять из-за ситуации с распространением коронавируса. Заболеваемость снова начала расти, а коэффициент распространения инфекции снова составляет 1.

Только за прошлые сутки коронавирус подтвердили еще у 181 человека в 39 городах и районах Дона. Количество инфицированных с начала пандемии достигло уже 98054. Сейчас всех призывают делать прививки, так, например, в Ростове для удобства жителей даже открыли круглосуточный пункт вакцинации.