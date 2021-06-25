В Новочеркасске из-за пожара эвакуировали 30 жильцов 9-этажки

К счастью, при пожаре никто не пострадал Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Новочеркасске на Залесской из-за пожара эвакуировали 30 жильцов 9-этажки. Спасли двух человек. Пострадавших не было. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло вчера, 24 июня. Огонь вспыхнул в 18.10. Пламенем было охвачено 3 кв. метра. Локализовали горение в 18.20, в 18.23 все потушили. Работали 16 человек, было задействовано 5 единиц техники.

- Причина - неосторожное обращение с огнём при курении. Нужно соблюдать правила пожарной безопасности, от этого зависят жизни людей. В случае пожара нужно звонить по номерам: с мобильного «101» или со стационарного «01», - напомнили в МЧС.

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