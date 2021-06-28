Еще 213 жителей Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

Лабораториями за сутки проведено 9337 тестов на коронавирусную инфекцию Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 213 человек. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 42 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 92. На втором месте Тацинский район, там 7 заболевших. По 6 случаев зарегистрировал в Таганроге и Зерноградском районе, еще по 5 - в Батайске, Донецке, Новочеркасске, Миллеровском и Сальском районах.

По 1 положительному тесту выявили в городе Зверево, Боковском, Волгодонском, Дубовском, Константиновском, Морозовском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, 13,6% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 9,8% дети.

Лечение в стационарах получают 1466 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ — 119. За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19.

Ранее в донском крае забили тревогу из-за ситуации с распространением COVID-19. Регион уже перешагнул порог в 200 заболевших за сутки