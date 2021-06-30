В Ростовской области из реки Северский Донец спасли 40-летнюю женщину

Помощь к женщине подоспела вовремя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из реки Северский Донец вытащили 40-летнюю женщину. Она могла погибнуть в любую секунду, но помощь подоспела вовремя, рассказали в службе спасения на водах.

Несчастный случай произошел в хуторе Абрамовка. Женщина отдыхала на местном пляже, а потом внезапно исчезла, оставив свои вещи. Люди, которые это заметили, забили тревогу и позвонили по номеру «112».

После этого прибыли сотрудники экстренной службы. Они нашли пострадавшую, подняли ее на борт своей лодки и отвезли к берегу. Там женщина получила помощь.

В начале июня на реке Чепрак спасли тонущего рыбака. Его лодка перевернулась, мужчина звал на помощь, и его услышали спасатели, которые были в патруле

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