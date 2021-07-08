О семьях, любви и верности на Дону рассказали аналитики Ростовстата

В 2020 году брак стал первым для 66% мужчин и 63% женщин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20 тысяч 932 новые семьи создали в прошлом году жители Ростовской области. Это было меньше, чем в докоронавирусный период, рассказали в Ростовстате. Аналитики ведомства в честь Дня семьи, любви и верности выяснили, в каком возрасте предпочитают выходить замуж и жениться на Дону, а также подсчитали количество новорожденных в 2020 году.

Так, брак стал первым для 66% мужчин и 63% женщин. Практически треть пар расписались во второй раз. Чаще всего в семейную жизнь вступали мужчины 25-29 лет и женщины от 20 до 24. При этом число разводов в прошлом году благодаря пандемии сократилось на 7,6%.

Малышей родилось 36 485, из них 39% оказались первенцами, 38% - появились в семье вторыми, 16% - третьими, 7% - четвертыми и более. 29,5% детей выносили девушки 25-29 лет.

- Нет крепче союза, чем дружная семья, озарённая светом взаимной любви. Ростовстат желает всем парам семьи, любви и взаимопонимания, счастья и благополучия, - поздравили жителей Ростовской области аналитики.

Ранее юбиляров совместной жизни поздравил Василий Голубев. Глава региона вручил почетные дипломы и знак «Во благо семьи и общества». Всего за 10 лет на Дону узаконили отношения свыше 300 тысяч молодых пар, более 10 тысяч зарегистрировали с начала 2021 года.

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