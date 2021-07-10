В Ростове-на-Дону вводят ограничения для работы кафе и ресторанов

Для кафе и ресторанов в Ростовской области вводят ограничения Фото: Оксана Теплова

В донской столице с понедельника, 12 июля, начнут действовать новые ограничения из-за ковида. Так, они коснуться работы предприятий общепита. В частности, за столиком количество посетителей не должно превышать четыре человека.

Но возможны исключения. Если в кафе пришла семья, то ей позволят сесть за один столик, если число человек и превышает четыре.

Кроме того, ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Также вводят дистанционный режим работы. Работодатель должен перевести на дистант 30 процентов сотрудников, а также всех специалистов возрастом 65 лет и выше.

Обо всех ограничениях читайте здесь.

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