Главный санитарный врач Ростовской области заявил о рейдах после концерта Zivert

Рейды проведут в местах массового скопления людей, в том числе на пляжах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор в Ростовской области планирует провести рейды по соблюдению санитарных норм в местах проведения массовых мероприятий. Причиной послужили проведение концерта исполнительницы Zivert на закрытой площадке и фестиваль красок на Соленом озере под Батайском. Об этом заявил глава ведомства Евгений Ковалев в ходе онлайн-брифинга.

- Конструкция проведения противоэпидемических мероприятий включает два компонента: федеральный, который осуществляют территориальные органы Роспотребнадзора, и субъектовый. Проведение массовых мероприятий в Ростовской области регулируется постановлением правительства региона № 272, перечень лиц, осуществляющих контроль за его исполнением, утвержден губернатором. Наверное, они это все отслеживают, - прокомментировал главный санитарный врач Дона.

Евгений Ковалев сообщил, что в Роспотребнадзоре узнали об этих мероприятиях из Сети, и заявил, что ведомство проведет рейды, в том числе на пляжах.

Концерт, о котором идет речь, прошел в Ростове 8 июля, а праздник на Соленом озере — 10 июля. Пользователей в соцсетях возмутило игнорирование людьми санитарных норм — отсутствие у большинства масок на лице и несоблюдение социальной дистанции.

Главный санитарный врач региона напомнил, что массовым мероприятием можно считать сбор от 50 человек, но во время пандемии лучше избегать всяческого скопления людей.

- Принято решение о запрете всех массовых мероприятий. Я считаю, что его нужно выполнять, - говорит Евгений Ковалев. - Можно рассадить или расставить людей на расстоянии, но все равно возникает цепочка передачи вируса. Сейчас мы должны минимизировать скопление людей.

Руководитель сообщил о ранее проведенных вместе с правоохранительными органами рейдах по бассейнам в гостиницах. По фактам всех нарушений переданы материалы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация на Дону: что делать, если привитому аннулировали сертификат

Речь идет о случаях после повторного заражения COVID-19 (подробнее)