21 пациента с COVID-19 не смогли спасти в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получает 2561 пациент Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 15 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 21 умершего с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 12 женщин 37, 53, 54, 60, 65, 73, 74, 79, 80, 82 лет, и 9 мужчин 52, 56, 58, 65, 68, 72, 73, 79 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4899 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получает 2561 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 230. За сутки заболели еще 322 человека.

Ранее глава управления Роспотребнадзора сообщил, что заболеванию сейчас больше всего подвержены люди от 18 до 39 лет, но большинство летальных случаев все-таки происходит среди пожилых людей.

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