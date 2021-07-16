Федеральный Следком возьмет на контроль дело о резне в автобусе «Азов - село Круглое»

Известно, что 51-летний подозреваемый состоит на учете у врача психиатра Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль дело о резне в автобусе «Азов - село Круглое». Донские следователи должны отчитаться о своей работе. Об этом стало известно сегодня, 16 июля.

Ранее после нападения на трех пассажирок маршрута завели уголовное дело. Разбирательство сейчас ведут по двум статьям - «Убийство» и «Покушение на убийство».

ЧП произошло вчера, 15 июля. Один из мужчин внезапно вскочил со своего места и начал размахивать ножом в разные стороны. Жертвами бандита оказались три женщины, одна из них от ран умерла на месте, еще две пострадавшие попали в больницу. Погибшей было всего 33 года. Известно, что 51-летний подозреваемый состоит на учете у врача психиатра.

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