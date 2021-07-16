19 умерших с COVID-19 зарегистрировали к утру 16 июля в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 2650 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 19 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 16 июля, появилась на сайте регионального правительства.

- Скончались 9 женщин 57, 59, 62, 64, 65, 75, 89, 95 лет и 10 мужчин 36, 48, 61, 72, 73, 78, 81, 83, 85 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 в области стали 4918 человек, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас лечат 2650 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 30 человек, на неинвазивной ИВЛ - 237. За сутки заболели еще 330 человек.

Ранее о готовности больниц Ростова к новой волне коронавируса рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Сейчас в городе развернуто около 1350 коек.

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