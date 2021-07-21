Для школ Ростовской области выпустят книгу рецептов здорового питания

В этом году должны провести исследование качества питания в школах. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области выйдет в свет книга рецептов здорового питания. Ее выпустят известные рестораторы и повара. В своей работе специалисты обещают опираться на пожелания детей и их родителей. Идею публикации издания уже поддержал губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Безусловно, меню школьных столовых должно состоять из полезных, вкусных и красивых блюд. Тема здорового питания детей должна быть на постоянном контроле у всех соответствующих ведомств, - подчеркнул Василий Голубев.

В марте этого года питание донских школьников уже признали лучшим в стране. Такой вывод сделали по итогам опроса детей из 85 регионов страны. А в мае в образовательных учреждениях выбрали лучшую столовую.

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