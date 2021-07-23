Из-за мощного ливня в Ростове затопило детский сад

Подвал и первый этаж детского сада превратились в реку Фото: сайт администрации города

В Ростове-на-Дону 23 июля из-за сильного ливня затопило детский сад № 15. Из-за обильных потоков воды на территория детсада образовалась глубокая яма. Об этом сообщает администрация города.

- Воду на данный момент откачали. - К понедельнику территория будет снова доступна для прогулок, — пояснили в администрации.

Сильные ливни принесли ростовчанам много проблем. Вечером 22 июля по городу реками стекали потоки дождевой воды, транспорт с трудом перемещался по городу.

- От прошедшего ливня получили повреждения объекты социальной сферы: 23 школы, 13 детских садов, – уточнили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 23 июля 2021: сколько продлятся дожди

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 июля 2021 (подробнее)

Синоптики: «24 и 25 июля в Ростовскую область вернется жара»

Дождей на выходных не ожидается (подробнее)