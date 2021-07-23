Из-за мощного ливня в Ростове затопило детский сад

Подвал и первый этаж детского сада превратились в реку Фото: сайт администрации города
В Ростове-на-Дону 23 июля из-за сильного ливня затопило детский сад № 15. Из-за обильных потоков воды на территория детсада образовалась глубокая яма. Об этом сообщает администрация города.
- Воду на данный момент откачали. - К понедельнику территория будет снова доступна для прогулок, — пояснили в администрации.
Сильные ливни принесли ростовчанам много проблем. Вечером 22 июля по городу реками стекали потоки дождевой воды, транспорт с трудом перемещался по городу.
- От прошедшего ливня получили повреждения объекты социальной сферы: 23 школы, 13 детских садов, – уточнили в мэрии.
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