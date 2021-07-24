Еще 25 жителей Ростовской области стали новыми жертвами коронавируса

В больницах региона сейчас лечение проходят 3258 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 24 июля, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 14 женщин 36, 46, 62, 66, 69, 74, 75, 77, 79, 87, 90 лет, а также 11 мужчин 47, 64, 67, 68, 72, 73, 84, 85, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 5058 человек, - говорится в сообщении.

При этом в больницах региона сейчас лечение проходят 3258 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 человека, на неинвазивной ИВЛ - 259. За сутки подтвердили еще 378 случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что в очереди на вакцинацию на сегодняшний день находятся 3 690 жителей Ростовской области. В регион поступает в основном «Спутник V».

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