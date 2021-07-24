В Ростове открыли мемориальную доску имени Виктора Понедельника

Виктор Понедельник навсегда вошел в историю советского и российского футбола. Фото: сайт администрации Ростова

В донской столице на улице Пушкинской открыли мемориальную доску имени Виктора Понедельника. Это был человек-легенда - заслуженный мастер спорта СССР по футболу, обладатель и серебряный призер Кубка Европы, Почетный гражданин Ростова. О памятной церемонии сообщает сайт городской администрации.

Табличку установили именно там, где жил Виктор Понедельник. В открытии памятного знака прияли участие сестра прославленного ростовчанина - Светлана Понедельник - и начальник управления по физкультуре и спорту Денис Браславский.

Виктор Понедельник скончался на 84-ом году жизни в декабре 2020 года. Он навсегда вошел в историю советского и российского футбола, а также прославил Дон на весь мир. Виктор Понедельник, добившись космических высот, всегда оставался скромным, открытым и душевным человеком.

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