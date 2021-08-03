Очевидцы: «В Ростове на площади Гагарина горел автобус»

С начала года в Ростове зафиксировали несколько подобных случаев. Фото: соцсети
В Ростове на площади Гагарина загорелся пассажирский автобус. Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
Судя по снимкам, дым от авто был виден издалека. Люди сообщают, что якобы вспыхнул двигатель. Однако более подробной информации пока нет.
В МЧС не смогли сказать, что стало причиной происшествия и был ли в действительности пожар. В ведомстве пояснили, что с «ЧП справились на месте до прибытия экстренных служб».
Возгорания в ростовских автобусах происходили и раньше. С начала года зафиксировали несколько подобных случаев. Ранее ситуацию уже прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко. По словам чиновника, транспорт воспламеняется из-за контрафактных запчастей.
К слову, иногда люди принимают поломки с задымлением за пожары. Так, например, в середине июля на Вавилова водитель автобуса "потушил" негорящий автобус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону расторгнут договор с транспортной компанией из-за жары в автобусах
Глава города рассказал о причинах расторжения (подробности)