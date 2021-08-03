Очевидцы: «В Ростове на площади Гагарина горел автобус»

С начала года в Ростове зафиксировали несколько подобных случаев. Фото: соцсети

В Ростове на площади Гагарина загорелся пассажирский автобус. Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Судя по снимкам, дым от авто был виден издалека. Люди сообщают, что якобы вспыхнул двигатель. Однако более подробной информации пока нет.

В МЧС не смогли сказать, что стало причиной происшествия и был ли в действительности пожар. В ведомстве пояснили, что с «ЧП справились на месте до прибытия экстренных служб».

Возгорания в ростовских автобусах происходили и раньше. С начала года зафиксировали несколько подобных случаев. Ранее ситуацию уже прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко. По словам чиновника, транспорт воспламеняется из-за контрафактных запчастей.

К слову, иногда люди принимают поломки с задымлением за пожары. Так, например, в середине июля на Вавилова водитель автобуса "потушил" негорящий автобус.

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