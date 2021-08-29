Музею «Самбекские высоты» передали боевые знамена Великой Отечественной войны

Штандарты передали на форуме «Армия-2021». Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 29 августа, в Ростовской области музей «Самбекские высоты» получил боевые знамёна соединений и частей времен Великой Отечественной войны. Штандарты вручили в рамках форума «Армия-2021», сообщает сайт правительства региона.

- Это событие - очередное свидетельство единства граждан нашей страны и российской армии. Боевые полотна займут центральное место в экспозиции на Самбеке, - подчеркнул Василий Голубев.

Также глава региона напомнил, что во всём мире известны ростовские вертолёты, таганрогские многоцелевые самолеты-амфибии, «градиентовские» системы ПВО. Образцы этой техники представили зрителям в этом году.

Масштабы мероприятия также оценил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Он отметил, что форум собирает гостей со всего региона.

- Такое масштабное событие, уверен, останется в памяти. Это дань уважения советским воинам, которые 76 лет назад обеспечили победу нашей страны и всего мирового сообщества над фашизмом, - сказал Александр Дворников.

В рамках фестиваля также провели всероссийскую историческую реконструкцию. Ее участники воссоздали один из последних боев Великой Отечественной войны на территории Ростовской области - окружение фашистов в районе Таганрога. Была использована гусеничная и легкобронированная техника времен войны.

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