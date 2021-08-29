Несчастный случай произошел в хуторе Платово. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП попали 16-летние водитель и пассажирка мотоцикла «Иж». Они столкнулись с «ВАЗ-2114». В итоге девушку с травмами увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел сегодня, 29 августа, в хуторе Платово Красносулинского района. У молодого человека не было прав на управление транспортом. Он купил «Иж» втайне от родителей и через некоторое время решил покатать свою подругу.

По предварительным данным, молодой водитель ехал по главной дороге, в этот момент от частного дома начала отъезжать легковушка. Юноша не смог вовремя поменять траекторию и столкнулся с этим авто. И водитель, и пассажирка мотоцикла были без шлемов. Сейчас автоинспекторы уточняют обстоятельства аварии.

Это уже не первое подобное ДТП за последнее время. Так, в пятницу, 27 августа, в хуторе Федулов 17-летнй водитель скутера врезался в дерево и попал в больницу. А сегодня, немного раньше, в Аксае на мотоцикле Baltmotors разбились еще двое 17-летних юношей.

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