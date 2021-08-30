В Ростовской области с приходом осени ночью ожидается до +9 градусов

Более заметные изменения температуры жители Дона ощутят к концу недели Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области первые ночи осени будут довольно прохладными. Так, например, местами по региону ожидается до +9 градусов. О снижении температуры накануне предупредила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

- В первой декаде сентября ночью ожидается до +15-20 градусов, днем будет до +28-33. При этом в отдельные дни столбики термометра днем могут опуститься до +23, ночью - до +9 градусов. Связаны эти изменения с вторжением холодных воздушных масс, - пояснила Виктория Антоненко.

Более заметные изменения температуры жители Дона ощутят ближе к концу этой недели. Холоднее всего по ночам будет в Шахтах, городе Миллерово, Матвеевом Кургане и Казанской. Самая низкая дневная температура в среднем по региону ожидается в пятницу 3 сентября. Синоптики прогнозируют около +19.

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