24 территории вошли в «красную зону» по COVID-19 в Ростовской области

Разграничение по уровню эпидемического благополучия ввели зимой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в «красную зону» по коронавирусу вошли 24 территории: три города и 21 район. Такие данные, по состоянию на 30 августа, опубликовали донские власти.

Так, например, напряженная ситуация с заболеваемостью сейчас в городах Гуково, Зверево, в Ростове, а также в Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском и Егорлыкском районах.

В «желтой зоне» с удовлетворительным результатом сейчас находятся 19 территорий, в том числе города Батайск, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шахты.

В «зеленой зоне» - 12 городов и районов: Азов, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Куйбышевский, Милютинский, Неклиновский, Сальский, Тарасовский и Усть-Донецкий районы.

В июне 2021 года в «красной зоне» были один город и четыре района. Разграничение по уровню эпидемического благополучия ввели зимой. Результаты подводят на основе данных о количестве заболевших, уровне тестирования и ходе вакцинации. Ранее стало известно о том, что донскому региону в сентябре угрожает новая волна COVID-19.

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