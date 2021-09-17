Александр Брод: молодежь Ростовской области предпочла дистанционное голосование

Всего в донском регионе заявки на удаленное голосование подали свыше 300 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство молодых юношей и девушек в Ростовской области предпочли дистанционное голосование. Этот формат пришелся по душе молодежи из-за возможности выразить свою гражданскую позицию в сети, без посещения избирательных участков. Об этом сообщил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

- Это означает, что новая форма голосования удобна и не привязывает избирателя к участку. Уверен, что география дистанционного голосования будет расширяться с каждым годом. При этом, кончено же, сохраняется и традиционное голосование, - отметил Александр Брод.

Всего же в донском регионе заявки на удаленное голосование подали свыше 300 тысяч человек, более 100 тысяч из них уже поддержали своих кандидатов в депутаты Госдумы.

Правозащитник добавил, что пока сообщений о нарушениях на участках в ассоциацию «Независимый общественный мониторинг» не поступало. Сейчас вместе с избирательными комиссиями дежурят около 4 тысяч общественных наблюдателей. Также работает Центр общественного видеонаблюдения за выборами.

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