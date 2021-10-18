Ростовчанин обеспокоен аварийным деревом в Первомайском районе

Фото: портал по благоустройству города Дерево находится в нескольких метрах от многоэтажки

В Ростове-на-Дону житель Первомайского района обеспокоен опасностью, которое создает для местных жителей сухое дерево, что находится в нескольких метрах от жилой многоэтажки. Об этом он написал на городском портале по благоустройству.

- Прошу принять меры по спилу сухого и опасного дерева, находящегося в нескольких метрах с северной стороны многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Абаканская, дом 20, - пишет ростовчанин.

Обращение уже прошло модерацию, и в данный момент назначается исполнитель.

Напомним, сухие деревья чаще во время разгула стихии, реже - на ровном месте доставляют неудобства ростовчанам. Так, упавшие ветки и даже стволы повреждают припаркованные поблизости автомобили и даже перекрывают движение на целых улицах.

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