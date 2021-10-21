В Ростове 21 октября усилится ветер и немного потеплеет

В четверг в Ростове потеплеет, но поднимется ветер, а в пятницу ожидается самый теплый день за неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в четверг, 21 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается, но будет ветренно. Такой прогноз передает Ростовский гидрометцентр.

Так, согласно прогнозу, в Ростове днем воздух прогреется до +13-15 градусов, а ночью составит +5-7 градусов. Ветер преимущественно западный и юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами днем до 15-17 метров в секунду.

Вечером будет облачно с прояснениями без существенных осадков, скорость ветра должна составить 7-12 метров в секунду.

А уже завтра в донской столице воздух прогреется до +17 градусов. Это будет самый теплый день за неделю. В субботу уже прогнозируют +15 и дожди, а в воскресенье и того меньше - 12 градусов тепла.

По области прогноз синоптиков отличается от донской столицы мало. Так, на юге и западе региона днем будет потеплее — до +15-17 градусов.

В северо-восточных, юго-восточных, южных и местами в центральных районах сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

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