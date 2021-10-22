Бастрыкин взял под контроль проверку пожара в Ростовской области, где погибли трое детей

Гибель трех дошколят в пожаре в Ростовской области проверят в Следственном комитете. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проведения проверки по факту пожара в хуторе Байков Ростовской области, во время которого погибли три мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых. По данному факту проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления СК по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о первоначально установленных обстоятельствах и причинах произошедшего. Дальнейший ход проведения проверки поставил на контроль.

Напомним, в четверг, 21 октября, в седьмом часу вечера, в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области загорелся частный дом. В пожаре погибли три ребенка — мальчики шести, четырех и трех лет. Два малыша, шести и трех лет, скончались на месте, а третий, четырех лет, — по пути в лечебное учреждение. Возгорание произошло, когда родители ушли за дровами. В хуторе нет газового отопления.

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