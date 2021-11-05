Мост на Зеленый остров в Ростове не внесли в план развития инфраструктуры

В этом году для сообщения с Зеленым островом пользовались наплавным понтонным мостом. Фото:Instagram Алексея Логвиненко

Строительство моста на Зеленый остров в донской столице не внесли в план развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Появится ли переправа в будущем, пока неизвестно. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже обратились за официальным комментарием по этому поводу и ждут ответа.

Однако стоит добавить, что в качестве альтернативы в опубликованном плане администрация указала канатную дорогу через реку Дон от Театральной площади до «Ростов Арены» с промежуточной станцией на острове. По мнению властей, это «повысит потенциал развития» отрезанного от берегов участка.

- Проект предлагается к реализации как полностью инвестиционный, на основе частной собственности инвестора или концессионного соглашения, - говорится в документе.

К слову, в этом году для сообщения с Зеленым островом пользовались наплавным понтонным мостом. Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители города попросили властей построить постоянную переправу.

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