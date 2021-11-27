Мужчина заживо сгорел в Ростовской области

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в хуторе Краснодаровском Матвеево-Курганского района в пятницу, 26 ноября, случился серьезный пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что загорелся коттедж на улице Степной. Пожарные ликвидировали возгорание оперативно, всего за 15 минут. К несчастью, без жертв не обошлось. На пепелище обнаружили обгоревший труп мужчины, предположительно, хозяина домовладения.

- Площадь пожара – 90 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице, в здании областного управления службы судебных приставов, расположенного на Соборном, 2а, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов. К счастью, обошлось без жертв.

А немногим ранее в Зимовниковском районе донского края в пожаре сгорели трое маленьких братьев. В момент ЧП из родителей не было дома. Сейчас следком выясняет все детали трагедии.

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