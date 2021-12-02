На Дону бригады лесорубов незаконно вырубили деревья на 7 миллионов рублей

На Дону осудили мужчину, организовавшего вырубку леса Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области, в Мартыновском районе, безработный организовал незаконную рубку леса, сообщает управление областной ФСБ. По данным ведомства, мужчина в июле и в августе прошлого года нанял две бригады лесорубов.

Рабочие выполнили задание, спилив деревья в местном лесном массиве. Государству был причинен ущерб на сумму больше семи миллионов рублей. На организатора завели дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

- Мартыновский районный суд признал злоумышленника виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, согласно приговору суда, дончанин должен полностью возместить причиненный им ущерб, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что двое жителей Сальского района могут сесть в тюрьму из-за того, что спилили семь акаций.

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