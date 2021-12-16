С 20 декабря в Ростовской области возобновят плановую медпомощь

Для плановой помощи вернули более 1,5 тысячи мест Фото: Олег УКЛАДОВ

В 27 муниципалитетах Ростовской области с 20 декабря снимут ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Это один их шагов по смягчению санитарных мер в регионе. Новые изменения в постановлении №272 накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

До этого - с середины октября 2021 года - в территориях с высокой загруженностью ковидных коек была временно приостановлена госпитализация пациентов с неопасными заболеваниями. Такие меры в том числе приняли в Шахтах, Таганроге, Донецке, Волгодонске, Азове, Новошахтинске и Новочеркасске.

Спустя время, уже в декабре, стало известно о том, что для плановой помощи вернули более 1,5 тысячи мест. Это сделали из-за сокращения числа людей, поступающих с COVID-19.

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